Ivonne Montero asegura que Sebastián Rulli salió con ella por conveniencia

Más de 15 años después la actriz Ivonne Montero habló sobre las razones que truncaron su relación con el actor Sebastián Rulli en el año 2000.

“Éramos unos chavales”, dijo al programa 'De primera mano' , “fue un intento, salimos como un mes, cuando yo estaba haciendo ‘El tigre de Santa Julia’”, una película en la que compartió créditos con el actor Miguel Rodarte.





Montero también contó que no lamenta que la relación haya sido breve pues considera que el galán de telenovelas, “que apenas se daba a conocer”, quería capitalizar su fama. “ Me di cuenta por sus actitudes: cuando había cámaras era muy cariñoso; cuando no había, se volteaba”, detalló. “Fue una relación de muy poco tiempo y cuando me di cuenta de muchas cosas, inmediatamente di las gracias".

“Ahora va a pensar que yo estoy hablando de él para hacerme promoción”, dijo la artista de 43 años, “pero no hay necesidad”, concluyó.