El pleito entre Diosa Canales y la exreina de belleza Osmariel Villalobos lo resolverán las autoridades

Ex reina de belleza se recupera tras pelea a rasguños y mordiscos con Diosa Canales

Ex reina de belleza se recupera tras pelea a rasguños y mordiscos con Diosa Canales Univision

La exreina de belleza venezolana Osmariel Villalobos y la vedette Diosa Canales participaron el viernes pasado en una pelea en el baño de un gimnasio de Caracas.

Después del incidente, las dos involucradas en la confrontación han presentado denuncias a las autoridades con versiones contrastantes sobre lo que ocurrió.

"Quién me atacó fue ella a mi porque obviamente pensó..... nada yo soy más grande y listo me desquito ...sorprendida quedó que me defenfí", escribió la vedette en su cuenta de Twitter. Más tarde, esta vez en su cuenta de Facebook, publicó un video ennumerando sus heridas: "tengo una lesión en el cuello, unos hematomas. Tengo que ir a tomarme unas placas y unas resonancias también. Tengo golpes en las rodillas, en los codos, tengo rasguños en los brazos y en el pecho’" aseguró.



Aunque ofreció una disculpa pública a Villalobos, durante una entrevista en el pograma venezolano 'Sábado en la noche', Canales manifestó que el mismo viernes había acudido a las autoridades para poner una denuncia de la que hizo pública una fotografía.

Argumentando que ella no inició la pelea, Osamariel Villalobos aseguró el lunes 19 de junio que ella también había levantado una denuncia, "ya los abogados están con todo, vamos a esperar esta semana a ver qué sucede, lo único que yo quiero es más nunca ver a esta persona" afirmó la también conductora durante una entrevista en el matutino Portada's.



No apoyamos la violencia pero estas 20 cachetadas de novelas nos encantan En la telenovela 'Rosa salvaje', emitida en 1987, en la que se constrataba el estilo de vida de diferentes estratros sociales en México, la actriz Verónica Castro protagonizó éscenas épicas en las que su personaje tenía que defenderse, generalmente, con gritos y golpes. Foto: vía giphy | Univision 0 Compartir En 'De pura sangre', una historia de 1985 que involucra venganzas y fortunas robadas, la actriz Christian Bach interpretó Florencia Duarte, una mujer atrapada en un matrimonio por conveniencia que tenía diferentes formas de descargar sus frustraciones. Foto: vía Giphy | Univision 0 Compartir En esta escena transmitida en 1993 en la telenovela 'Corazón salvaje' la Condesa Mónica De Altamira Montero de Alcázar y Valle (Edith González) y Juan 'Del Diablo' (el fallecido Eduardo Palomo) son los protagonistas de una compleja relación que atraviesa por momentos de cariño y tensión que son desatados por la necesidad de guardar las buenas apariencias. Foto: Vía Giphy | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el triángulo amoroso protagonizado por Tania Romero (Bibi Gaytán) y Ana María (Laura León) en la telenovela 'Dos mujeres un camino', la tensión entre las protagonistas, que se debatían el amor de 'Jonnhy' (Erick Estrada), escaló en varios episodios a un sólido intercambio de bofetadas, después de llamarse la una a la otra "infiel" y "descarada". Foto: vía Giphy | Univision 0 Compartir En 'Lazos de amor', la novela de 1995 en la que Lucero interpreta a unas trillizas hay muchos malos entendidos, provocados en ocasiones por personajes que confunden la identidad de las hermanas. Eso y mensajes contradictorios en los romances producen escenas, y bofetadas, como esta. Foto: vía Giphy | Univision 0 Compartir En la producción de Florinda Meza 'La dueña' (1995, Laura Castro, ) el personaje interpretado por Cynthia Klitbo, fue uno de los que más reveses recibió. Generalmente de parte de su madre. Foto: vía Giphy | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Dos personajes icónicos de las telenovelas surgieron con 'Maria la del barrio' en 1995. La protagonista (María) y su antítesis Soraya, son recordadas por sostener épicas peleas que iban del intercambio de palabras hirientes, en las que recalcaban sus diferencias sociales, al uso de las manos. Foto: Vía Giphy | Univision 0 Compartir Mucho antes de interpretar papeles belicosos, como en 'La Reina del Sur' e 'Ingobernable', Kate del Castillo probaba la fuerza de su brazo derecho como Clara en la telenovela 'Alguna vez tendremos alas', transmitida en 1997 Foto: vía Giphy | Univision 0 Compartir En 'La Usurpadora' (una telenovela de 1998) la actriz Gabriela Spanic hizo un doble papel, interpretando a la heroína y a la villana de la historia. En esta escena muestra que en los melodramas también es posible atajar una cachetada. Foto: vía Giphy | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz Adela Noriega protagonizó en el 2003 el melodrama 'Amor Real', una telenovela producida en el 2003 ambientada en el siglo XIX en la que Noriega interpreta a Matilde Peñavier y Beristáin, una joven capaz de mostrar una mano firme a pesar de su ingenuidad. Foto: vía Giphy | Univision 0 Compartir Una de las grandes villanas de las telenovelas es 'Rubí' (2004), la protagonista de la historia homónima protagonizada por Bárbara Mori, un personaje obsesionado por el dinero con facilidad para atraer problemas y buenos reflejos para responder a las cachetadas. Foto: Vía Giphy | Univision 0 Compartir En la telenovela 'La Madrastra' (2005) el personaje de María, encarnado por la actriz Victoria Ruffo, debe enfrentarse a todo tipo de desplantes y enemigos para limpiarsu nombre. Aquí, una de las tantas discusiones, que termina con una cahcetada, frente a Carlos, interpretado por el actor Sergio Mayer. Foto: vía Giphy | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A lo largo de la telenovela 'Rebelde' (2006), de la que se desprendió el grupo de pop RBD, el personaje de Mia Colucci, interpretado por Anahí, repartió varias bofetadas a Miguel (Poncho Herrera), su galán en esta telenovela, como respuesta a sus comentarios incisivos. Foto: vía Giphy | Univision 0 Compartir Edith González en 'Doña Bárbara', una telenovela producida entre México y Colombia en el año 2008. Foto: vía Giphy | Univision 0 Compartir Las bofetadas son un recurso disponible lo mismo para las heroínas que para las villanas. Aquí una muestra con la actriz Arleth Terán en la telenovela del 2008 'Mañana es para siempre' de la mano, literalmente, de su personaje Priscila Elizalde. Foto: Vía Giphy | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En la comedia de enredos, 'Las tontas no van al cielo' con Jaime Camil y Jacqueline Bracamontes las bofetadas ocurren en un momento inusitado, cuando un asaltante pone en su lugar a Camil por reírse de su estatura. 0 Compartir En 'Teresa' (2010), el personaje protagónico interpretado por Angelique Boyer demostró su temperamento, y celos, de la forma más literal posible en esta escena, tras descubrir un retrato de su galán, interpretado por Sebastián Rulli. Foto: Vía Giphy | Univision 0 Compartir En 'Abismo de pasión' (2012) la misma Angelique Boyer intercambia papeles y es ella quién recibe una sentida bofetada. Foto: vía Giphy | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Nada dice mejor "esto te enseñará a no meterte con un hombre casado" que una cachetada. Así lo prueba esta escena de 'El color de la pasión', un melodrama producido en el 2014. Foto: vía Giphy | Univision 0 Compartir En la telenovela 'Sueño de amor' la actriz Marjorie de Sousa interpretó a Cristina Vélez, un personaje con una colección de cachetadas para escoger, como la de esta escena en un parque, golpeando a un hombre por equivocación. Foto: vía giphy | Univision 0 Compartir

La exconcursante de Miss Venezuela asistió a un médico forense y fue diagnosticada con “varios traumatismos agudos múltiples, por mordedura humana en el pulgar derecho, encéfalo craneal leve, facial y musculoesquelético; síndrome de latigazo cervical y heridas por mordeduras humanas en las extremidades inferiores”.

De acuerdo a un diario venezolano, la rivalidad entre ambas mujeres surgió hace tres años, cuando Osmariel Villabobos dijo en el programa Portada's que no le parecía correcto que Canales apareciera desnuda, constantemente, en redes sociales.