Dolor, indignación y oraciones: la reacción de las celebridades a la tragedia del Manchester Arena tras un concierto de Ariana Grande

La conmoción por el incidente ocurrido en el Manchester Arena tras un concierto de Ariana Grande se ha manifestado también en las redes sociales.

Celebridades y amigos de la cantante estadounidense han mandado mensajes de solidaridad a las víctimas que, según las autoridades locales, ascienden a 19 muertos y 50 heridos.

"Rezando por todosen el show de Ariana Grande" escribió en su cuenta de Twitter la cantante Katy Perry.



Praying for everyone at @ArianaGrande's show — KATY PERRY (@katyperry) 22 de mayo de 2017

"Mis oraciones están con la gente de Manchester, tengo grandes recuerdos de mi juventud" escribió también Cher, quien había sido homenajeada el domingo por su trayectoria.



MY PRAYERS GO OUT TO PPL OF MANCHESTER…HAD SPECIAL TIMES THERE FROM YOUTH & BEYOND — Cher (@cher) 22 de mayo de 2017

Las integrantes de Fifth Harmony, cosideradas parte del círculo de amigos de Grande también se manifestaron a través de cuenta oficial al enterarse del incidente.

"Acabamos de ver las noticias sobre Manchester, tenemos el corazón roto. Oraciones para todos los que asistieron, sus familias, Ari y todo su equipo", se lee en el mensaje.



Just saw the news about Manchester... Our hearts are breaking 💔 Prayers for all who attended, their families, Ari and her whole crew. — Fifth Harmony (@FifthHarmony) 23 de mayo de 2017



La exintegrante de la agrupación, Camila Cabello, también manifestó que "reza por las víctimas, sus familias y todos los que estuvieron ahí esta noche"



praying for the victims and their families and everyone that was there tonight — Camila Cabello (@Camila_Cabello) 23 de mayo de 2017

"Me duele el corazón por mi hermana, Ariana y por cada familia afectada por este trágico evento. Vidas inocentes perdidas" escribió la cantante Nicki Minaj en muestra de solidaridad.



My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 23 de mayo de 2017

El representante de Ariana Grande confirmó que la cantante de 23 años se encontraba bien aunque no ha ofrecido hasta el momento ninguna declaración oficial sobre el incidente.