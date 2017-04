Chrissy Teigen pagó la colegiatura de una fan para una escuela de cosmetología

"Algo absolutamente increíble pasó anoche. Muchos de ustedes saben cuando amo el cuidado de la piel y mis planes de incribirme a una escuela de cosmetología el próximo mes" escribió en su cuenta de Instagram Mercedes Edney, una mujer de Carolina del Norte, después de darse cuenta que había recibido más de cinco mil dólares, cortesía de Chrissy Teigen, para matricularse.

"He visto que esta es tu pasión desde hace mucho tiempo. Me emociona ver que podrás cumplir tu sueño" fue el mensaje que acompañó el generoso donativo de Teigen, depositado a través del sitio 'Youcaring.com'.



"He estado llorando toda la noche y lloré esta mañana en la oficina mientras daba mi pago inicial para la escuela. No había estado tan feliz en mucho tiempo. Gracias Chrissy y gracias a todos los que votaron o compatieros el link y me han apoyado todo este tiempo. Significa más de lo que se puedan imaginar." agregó Edney en agradecimiento al gesto de Teigen que no ha pasado desapercibido en medios y redes sociales.

Mercedes comenzó la recaudación de fondos hace más de un mes pero solo había conseguido juntar $600 dólares, "Mi alerta de paypal se activo y cuando revisé mi teléfono vi que había ingresado una cantidad de $5605 dólares. Pensé que era un error. Entonces revisé mi email y me di cuenta que el dinero venía de mi campaña", contó a través de sus redes sociales sobre su historia.



publicidad

Ve también: