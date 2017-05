Cecilia Galliano no quiere que Julián Gil y Marjorie de Sousa sufran lo mismo que ella

La conductora y actriz Cecilia Galliano espera que Marjorie de Sousa y Julián Gil puedan resolver sus diferencias pronto pues no es algo bueno estar peleando cuando hay un hijo de por medio, asegura al recordar aquellos momentos cuando ella tuvo que asistir al tribunal por un enfrentamiento con su exesposo, Sebastián Rulli.

"Lo único, es que ojalá todo se solucione por el bien de Mati (Matías) porque es un bebé precioso y yo no puedo meterme en eso. Yo creo que para los dos es una situación difícil, porque yo estuve en juzgados y no es nada padre, ni como figura pública, ni como no, nunca está padre pelear por algo donde hay un niño en el medio", expresa.



La conductora señala que sigue disfrutando de su soltería y a pesar de estar en la obra de teatro 'El juego del amor', la argentina se ha enfocado en sus hijos, Valeria y Santiago, al que cariñosamente llaman Santi.

"Yo estoy muy bien, sola, tranquila, contenta. Desde que terminó 'Sabadazo' como que he decidido estar en la obra de teatro y en la gira, pero como que mi tiempo lo destiné más, o sea dejé de hacer otras cosas que hacía o porque estaba enloquecida trabajando, para estar con Santi y con Vale, ahora llega Vale en una semana, viene también mi hermana, o sea que compartiendo otras cosas", indica. (Mezcalent)



