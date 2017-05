Casi pierde la cabeza el protagonista de la serie 'El Chapo'

Este domingo terminó la primera temporada de 'El Chapo' (Univision) y su protagonista Marco de la O, quien personifica al narcotraficante Joaquín 'el Chapo' Guzmán, confesó que grabar esas escenas finales en la cárcel lo sumergieron en un estado emocional que lo llevó a mezclar la realidad con la ficción.

"Al final de la primera temporada yo tenía sin ver a mi esposa y a mi hija casi cuatro meses, entonces cuando llegué a casa como que todavía tenía el 'mood' de la cárcel, porque estaba grabando casi un mes en el set de una cárcel y me modificó mucho. Yo llegué como histérico, con los nervios de punta", dijo.



Su esposa Susana Buitrago, también actriz, fue la única capaz de sacarlo del estado en el que llegó. "Recuerdo que hasta en una ocasión grité en mi casa, me puse muy alterado y gracias a que tengo una familia, una esposa maravillosa que también es actriz y entiende los procesos actorales", pudo recuperarse.



"Venía de estar grabando 12 horas encerrado en los acolchonados. Se llama así porque es un cuarto lleno de colchones para que no se golpeen y se vuelvan locos durante un mes, entonces estaba yo súper estresado y me desquité con mi familia y ella tuvo la inteligencia de tranquilizarme, de hablar conmigo. Al tercer día me empezó a entrar como un pánico, empecé a llorar y me sentía muy mal, estaba como mezclando la ficción con la realidad, pero no, gracias a Dios estamos entrenados y tengo una familia maravillosa que me hace volver a la realidad", aseguró.



Siempre juntos A post shared by Marco De La O (@marcodelao) on May 5, 2017 at 11:18pm PDT

Actualmente, Marco de la O trabaja en la segunda temporada de la serie, que según anticipa, debe estar al aire por Univision a partir de septiembre.

Para esta nueva etapa en la vida del poderoso narcotraficante, líder del cartel de Sinaloa, el actor tuvo que aumentar 22 libras (10 kilos) para lo cual se sometió a una dieta de 5,000 calorías diarias. (Por Mezcalent & Univision Entretenimiento)

