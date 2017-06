Capricornio – Viernes 30 de junio 2017: Una perspectiva diferente.

Tendrás un mes de julio excelente. No dejes que las circunstancias externas te causen inquietud. No te inquietes por un comentario que llegue a tus oídos sobre algo que no puedes evitar o modificar. Acepta las cosas como son, encógete de hombros con las inevitables y pon tu granito de arena para mejorar aquellas que pueden ser cambiadas. Este mes promete ser estupendo en tus relaciones amorosas y lo que has estado deseando realizar pronto va a verse convertido en realidad. Tus temores se convierten en algo del pasado. Foto: Shutterstock | Univision

