Capricornio – Viernes 24 de noviembre 2017: Algo admirable te sucede

Noticiero astrológico: La Luna transita por el signo de Acuario y el único planeta que aún sigue retrógrado es Urano por el signo de Aries. Hay dinero en camino, pero solamente si concentras tu energía en una dirección específica y no te involucras en muchas cosas simultáneamente porque entonces no podrías hacer ni unas ni la otras. Ve preparando condiciones ya que en los primeros días del mes de diciembre que ya está a las puertas te llegarán a tus oídos noticias sobre la posibilidad de un viaje o una mudada, algo que no estabas considerando, pero que será positivo ya que te ayudará a aumentar tus ingresos y mejorar tu status financiero. Tu personalidad, creativa e imaginativa, cautivará a todos.



Amor

Donde menos piensas está la felicidad así que no te cuestiones el por qué de las cosas ni los sentimientos que estás experimentando y exprésalos como tú sabes. Es hora de disfrutar con más libertad tu vida amorosa y no estar preocupándote por lo que no tiene remedio. Si estás buscando una relación, es tu noche ideal donde lo que inicias está bien auspiciado. No te detengas ante los contratiempos.

Salud

Pon a funcionar tu voluntad y no dejes pasar este ciclo planetario sin hacer algo por tu salud pues lo que decidas hoy tendrá repercusiones en las últimas semanas del año 2017.

Trabajo

A partir de hoy viernes y con mayor fuerza la semana entrante se iniciará una etapa productiva en tu vida laboral en la que podrás ocupar otras posiciones envidiadas por quienes hasta ahora no han podido llegar hasta donde tú estás ahora. No comentes mucho tus éxitos en el trabajo y evitarás problemas.

Dinero y fortuna

Enfrenta tus obligaciones pendientes y si debes mucho proponte pagarlo cuanto antes y así solucionarás tus preocupaciones financieras. No es necesario sacar una gran cantidad de dinero sino poco a poco, pero de manera constante para que logres superar tus limitaciones económicas.



