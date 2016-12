Capricornio - Viernes 23 de diciembre: Se acerca quien estuvo lejos

Durante este ciclo de cumpleaños capricorniano habrá sorpresas dentro de tu realidad sentimental y social. Alguien que ha estado alejado de ti se acerca nuevamente a tu lado. Las sorpresas que vas a recibir en tu vida afectiva serán desconcertantes, por una parte, y por otra estimulantes. Prepárate para los cambios y así cuando ocurran te servirán de motivo de alegría y no te causarán ninguna ansiedad ni problema en tu relación sentimental. No obstante, debido a la incidencia retrógrada de Mercurio, debes ser consecuente y no dejarte llevar por primeras impresiones pues podrías cometer un error de apreciación, sobre todo en el amor. Equilibra sentimientos con emociones.



Amor

Hoy viernes la Luna continúa transitando por el signo de Libra, pero moviéndose hacia Escorpión. El único planeta retrógrado es Mercurio. La emoción te envuelve y el toque de ternura que vas a darle a tu relación te ayudará a sacar adelante tu vida afectiva, inclusive mejor de lo que esperabas y durante este ciclo de cumpleaños verás que muchos sueños se

Salud

Si te sientes molesto con tu médico busca una segunda opinión, pero no te autorrecetes ya que durante este ciclo tiendes a relegar a un segundo plano tus asuntos de salud. Prepárate para recibir el año en la mejor de las formas, al estilo único de tu signo capricorniano.

Trabajo

Es posible que en estos próximos días te carguen con nuevas tareas y proyectos que debes asumirlos siempre con entusiasmo y optimismo ya que esa es la clave del éxito, pero tampoco permitas que te den el trabajo que otros deban hacer, ni te dejes abusar. Reclama lo que te corresponde, Capricornio.

Dinero y fortuna

Cuidado, podrías estar comprando cosas inútiles o gastando con personas aprovechadoras. Cuida tu bolsillo porque si no lo haces, nadie lo va a estar haciendo por ti, no lo olvides. Pon a funcionar tu capacidad ahorrativa característica de tu signo del elemento tierra.