Capricornio – Viernes 2 de junio 2017: Descubres algo importante

Continúa el tránsito planetario favorable que acentúa tus capacidades intuitivas y te permite descifrar mejor lo que debes hacer con tu vida. Espera un poco, no obstante, antes de tomar decisiones definitivas en cuestiones amorosas o laborales porque ahora recibes una influencia positiva, pero al mismo tiempo muy emocional, debido a la acción retrógrada de tu regente, Saturno, y esta combinación podría impulsarte a decir o hacer cosas que no sean muy atinadas, si no las piensas lo suficiente.

Amor

La Luna se está moviendo al signo de Libra, y los planetas Júpiter y Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás están directos. Tal vez hoy estés algo nostálgico y con cierta tendencia a la depresión o la tristeza imaginando cosas y pensando que tu vida no está marchando de la forma deseada. No te dejes llevar por esos pensamientos negativos y yérguete como tú sabes hacerlo, capricorniano, en este día especial.



Salud

Estás en el ciclo de las importantes decisiones de salud, y si anteriormente no tuviste éxito al mantenerte en una dieta y volviste a aumentar de peso después de algún tiempo hoy se fortalece tu voluntad y recuperas todo el terreno perdido.

Trabajo

No descuides tus asuntos laborales y aunque te sientas algo incómodo con tu posición de trabajo actual haz las cosas de manera responsable pues los descuidos podrían causarte serias complicaciones y problemas mayores en tu empleo.

Dinero y fortuna

No vayas a cometer la inmadurez de terminar una relación comercial por un pequeño disgusto o desavenencia. Guíate por tu intuición y haz las cosas a tu manera, directa, y de forma ejecutiva, pero al mismo tiempo más con tacto social, al mejor estilo serio y responsable que te caracteriza.



