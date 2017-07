Capricornio – Viernes 14 de julio 2017: Recuperas terreno perdido

Este período que estás viviendo ahora, capricorniano, es un momento de mucha importancia debido al tránsito lunar existente, tanto en tu paisaje sentimental como laboral. Se inicia un ciclo lleno de posibilidades donde tu intuición se afina y descubres cosas ocultas. Es el momento de las decisiones importantes, la rebeldía en el amor y la aventura osada. Te atreverás a realizar lo que hasta ahora considerabas prohibido, arriesgado o tabú. Empieza para ti una temporada intensa en tu realidad amorosa y tu intimidad sexual.

Amor

La Luna sigue en Piscis, moviéndose hacia Aries. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Una feliz combinación de factores te va a colocar en el camino correcto y dentro de muy pocos días estarás viviendo una excitante aventura amorosa que te permitirá disfrutar íntegramente de tu vida pasional. Abre los ojos, el romance te rodea.



publicidad

Salud

Podrás superar cualquier crisis con la fuerza radiante de tu voluntad si te han diagnosticando alguna dolencia crónica como diabetes, problemas cardíacos o algo similar. Después que pasen los primeros momentos te recuperarás muy bien.

Trabajo

Puedes sentirte tentado a envolverte en negocios que no están muy claros. No accedas a solicitudes de empleos sin base sólida económica o legal. No es momento de experimentar con lo desconocido sino solidificar el presente.

Dinero y fortuna

Está llegando la hora de un cambio, una actitud diferente ante tu economía. Vende lo que no necesitas, sácale un mayor partido a tus talentos y no regales tu tiempo. Con ligeras modificaciones en tu presupuesto obtendrás mucho más.



Ritual para vender tu carro





También te puede interesar: