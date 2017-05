Capricornio – Viernes 12 de mayo 2017: Estás envuelto en un tono alegre

Algo inesperado en tu vida laboral te pondrá en guardia para no cometer errores. Cuidado con lo que firmas, haces o escribes porque puede malinterpretarse un comentario que realices de una forma imprudente, no olvides que tu regente, Saturno, aún está retrógrado. Felizmente tu intuición se encuentra hoy muy bien auspiciada por la influencia de la Luna y Venus conjuntamente. La edad no importa a la hora del amor, así que no te detengas ante prejuicios ni ideas falsas y actúa con la decisión y entusiasmo propios de tu signo para que puedas sacar adelante tus asuntos sentimentales.

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Sagitario y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Ha llegado el momento de sacudir esa situación depresiva que te pudo haber envuelto en días pasados y no tiene nada que ver con tu signo. Hay que buscar nuevos horizontes. Tu vida está renaciendo desde el punto de vista sentimental.



Salud

Pon a funcionar tu voluntad que es tu mejor herramienta para conservar la salud. Tienes muy buenos propósitos, pero si no los llevas a la práctica de nada te servirán. Tu signo de tierra demanda estabilidad en todo momento.

Trabajo

Con el efluvio del plenilunio y la Luna de Wesak recientemente efectuado se amplía tu relación laboral. En tu trabajo conocerás a varias personas muy positivas cuya influencia beneficiosa será un factor primordial en tus deseos de superación personal.

Dinero y fortuna

Estás tentado a reaccionar inmediatamente ante una proposición económica lo cual, si lo haces emocionalmente podría conducirte a una mala inversión. Si tienes un dinero extra no lo malgastes, ponlo a funcionar donde realmente te regrese lo que necesitas, capricorniano.



