Capricornio – Sábado 8 de abril 2017: Te atreverás a dar ese paso

Recibirás muchas alegrías, pero sobre todo, noticias de quien hace mucho no ves y has estado pensando constantemente. Tu creatividad e iniciativa capricornianas, así como tu disciplina y responsabilidad, tan características de tu signo, serán los factores claves que te ayudarán a recuperar terreno perdido. Evita el derroche, no trates de impresionar a los demás. Quien te quiera debe hacerlo por tus cualidades internas y no por las apariencias externas.

Amor

Hoy sábado la Luna está en Virgo moviéndose hacia Libra, los planetas Venus, Júpiter y Saturno están retrógrados. Un toque sutil te envuelve este fin de semana y tu vida amorosa se encauza en una dirección nueva, dejando atrás aquello que en días recientes te causó inquietudes y preocupaciones sentimentales. El amor se cultiva diariamente, y eso es lo que estás haciendo ahora.



publicidad

Salud

Estos son los primeros días de abril, un mes importante dentro de tu horóscopo capricorniano, y por tanto, decisivos para tomar conciencia de la necesidad que tienes de seguir tus planes de salud y no dejarte llevar por charlatanes o gentes inexpertas que pueden complicarte con remedios improvisados.

Trabajo

Este sábado toma un tiempo para reflexionar y analizar lo que mejor te conviene realizar dentro de tu trabajo. Es posible que te hayas apresurado demasiado y estés tomando acciones que no te convengan. Míralo todo con perspectiva futura.

Dinero y fortuna

Atención, capricorniano. Vas a recibir un dinero cuando menos lo esperabas. Ahórralo. No gastes todo lo que llegue a tus manos y procede con cautela para tener recursos suficientes y hacer que el dinero trabaje siempre para ti.

La influencia de Mercurio tiene un impacto especial en cada signo, ¡conocelos!