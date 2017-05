Capricornio – Sábado 6 de mayo 2017: Es tu día zodiacal ¡disfrútalo!

No te dejes vencer por la impaciencia, todo se solucionará.

El mundo de ensueños y fantasías es lindo si lo cultivas en tu relación amorosa y haces algo diferente y divertido, pero peligroso si no pones los pies sobre la tierra a la hora de tomar decisiones y te dejas arrastrar por lucubraciones pensando que el dinero va a caer del cielo, cuando no es así. En este día, más que en otros, se demanda de ti una actitud positiva, pero también realista y concreta, capricorniano. En el amor se avecina un compromiso serio y a medida que vaya transcurriendo este mes te percatarás de lo que te digo la realidad superará las expectativas.

Amor

La Luna está en Libra, los planetas Júpiter, Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Hoy te sientes muy inspirado y si das rienda suelta a tus sentimientos estarás sorprendiendo agradablemente a tu pareja. Inventa algo lleno de fantasía, un juego amoroso que rompa la rutina, y verás lo bien que te resulta esta noche de pasión.



publicidad

Salud

Utiliza tu sentido común a la hora de tomar tus vitaminas y productos nutritivos y no te cargues con los que no necesitas. Lee bien las etiquetas antes de consumir ningún suplemento y evitarás excesos peligrosos. No compres impulsivamente.

Trabajo

Una eventual transformación en tu centro de trabajo puede hacer peligrar tu empleo durante algunos días. Ve pensando en formas alternativas de aumentar tus ingresos durante ese período de tiempo. Todo será transitorio, tranquilo.

Dinero y fortuna

Es posible que tengas complicaciones económicas relacionadas con niños. Si eres padre de familia acuérdate de separar algún dinero para las eventualidades y para compartir calidad de tiempo en algún centro de diversiones para toda la familia. No es tanto la cantidad, es lo que das en cada momento.



Descubre cuáles son las cualidades que busca cada signo en una pareja