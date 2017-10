Capricornio – Sábado 21 de octubre 2017: Deseos que se cumplen en tu día zodiacal

Noticiero astrológico: Empieza la lluvia de estrellas de las Oriónidas. No hay nada imposible cuando la voluntad se pone a funcionar, y eso es precisamente lo que vas a hacer este sábado que es tu día zodiacal. Se crearán situaciones que inicialmente pueden confundirte. Sin embargo, cuando las analices bien, sin exageraciones ni apasionamientos, te darás cuenta que esas demoras o trabas eran lo que mejor te convenía para disfrutar mejor tu vida amorosa y salir airosamente de cierta dificultad laboral o económica.

Amor

Hoy tenemos lluvia de estrellas, la Luna sigue en Escorpión, y los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. La lección que te da la vida es la de vivir hoy y no traer nada triste al presente. Es importante que subrayes tu relación con gestos que denoten el interés genuino que le profesas a esa persona. Podrías estar recibiendo una falsa impresión de desinterés o alejamiento cuando lo cierto es todo lo contrario.



Salud

Para sacar adelante tus planes de salud, recuperar tu peso y aumentar tu nivel de energía todo lo que necesitas es fortalecer tu voluntad. Lo puedes lograr satisfactoriamente si te lo prometes a ti mismo. Tú, como capricorniano, posees una gran disciplina, y podrás conseguir lo que te propongas.

Trabajo

Deja de pensar lo peor, puesto que no es así. Si no te han llamado a esa entrevista, no te inquietes. Muchas veces los empleadores tienen muchas ocupaciones y pasan por alto una cita o una llamada telefónica. Todo ocurrirá a su tiempo.

Dinero y fortuna

Apóyate en tus posibilidades reales y lograrás el éxito puesto que ahora se te avecinan momentos en los que muchas gentes te prometen de todo, y realmente son exageraciones. No arriesgues tu dinero con ese tipo de personas que hablan mucho y no hacen nada concreto.



