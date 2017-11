Capricornio – Sábado 18 de noviembre 2017: Es tu día zodiacal, inspírate, vívelo

Noticiero astrológico: ¡Novilunio! Hoy ocurre la conjunción del Sol con la Luna en el signo de Escorpión, la fase de la Luna Nueva. Siguen Urano y Neptuno retrógrados. La Luna está en conjunción y tu intuición se acentúa y sensibiliza. No te guíes solamente por lo que te digan, sino observa mejor lo que hacen. Evita cargar con responsabilidades ajenas. Cada cual debe responder por sus acciones y no es justo pagar algo que no se ha realizado. Muchas cosas que no podías explicarte en relación con tu pareja se aclaran y puedes comprenderlas mejor. Este es un buen momento para reiniciar un diálogo amoroso y aventurarte nuevamente a explorar la vida en común con otra persona.



publicidad

Amor

Si has estado dudando sobre si debes o no declarar tu amor a quien te trae pensando noche y día, hazlo directamente sin vacilaciones. Ganarás su amor. Los astros te envuelven con un magnetismo peculiar que aumenta tus cualidades seductoras de capricorniano.

Salud

No escatimes a la hora de adquirir productos de alimentación y cuidado personal de calidad. El dinero invertido en tu salud nunca caerá en saco roto, pero no te dejes llevar únicamente por la publicidad comercial.

Trabajo

Podrían surgir algunas demoras a la hora de firmar un nuevo proyecto o contrato de trabajo. Aunque las cosas no marchen como deseas no te inquietes pues habrá buenas noticias y tu situación laboral mejorará.

Dinero y fortuna

Aplica tu inteligencia y apóyate en tus propios recursos. Verás como pronto consigues lo que te has propuesto. Estás entrando en un ciclo muy productivo de tu vida económica, pero mide cada paso que des con cautela.



Las psicofonías del embrujado Palacio de Linares en Madrid, España