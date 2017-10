Capricornio - Miércoles 4 de octubre 2017: ¡Conquistas lo que deseas!

Noticiero astrológico: Estamos en las vísperas del plenilunio de octubre con la Luna en la fase de Luna llena en el signo de Aries. Este miércoles en el que tu signo está recibiendo la influencia lunar en tránsito por el elemento fuego te sientes muy impulsivo y temerario. No digas lo que no conviene ni actúes de manera impulsiva frente a una situación tensa en el orden emocional, capricorniano. Hoy todo apunta a una reconciliación que podrías estropear seriamente si no escuchas bien a tu pareja. Confía en los resultados de tus propios esfuerzos y no permitas que las personas pusilánimes y cargadas de ideas negativas vayan a apagar tu entusiasmo con ideas sombrías y tristes.



publicidad

Amor

La Luna está en Aries y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados, los demás planetas están directos. La influencia lunar influye para que atraigas hacia ti el amor y te envuelvas con un tono de conquista que acentuará tus cualidades más positivas. Muchos capricornianos estarán iniciando algo nuevo, si es tu caso, espera lo mejor en esta relación durante este último trimestre del año.

Salud

Busca el justo medio para que tu salud no se quebrante. Si tratas de resolver todos tus problemas en un solo día vas a alterar drásticamente tu metabolismo. Adáptate a esta buena etapa sanadora de tu signo que se ha iniciado en este ciclo astral.

Trabajo

Cuidado con esas precipitaciones pues podrías cometer errores al apurarte y no revisar lo que estás haciendo. Olvida el tiempo, y verás como todo sale mejor. No te impacientes porque no sacarías nada positivo, capricorniano, aplica tu ecuanimidad tradicional.

Dinero y fortuna

La Luna trae dinero en el azar para tu signo del elemento tierra, pero debes seguir tus corazonadas y no dejarte influir por el pesimismo de otras personas. Si te sientes inspirado a intentar algo nuevo en tu economía escucha atentamente tu voz interior y no te arriesgues innecesariamente.

Descubre lo que la Luna en Piscis tiene para ti