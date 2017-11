Capricornio – Miércoles 29 de noviembre 2017: Tienes frente a ti un fin de semana estupendo

Noticiero astrológico: Hoy miércoles la Luna está en Aries. El único planeta retrógrado es Urano, precisamente en tránsito por Aries. Las magníficas cualidades serviciales, trabajadoras y eficientes de tu signo capricorniano se pondrán de manifiesto esta primera semana de diciembre a punto de suceder. Recibes reconocimiento en tu trabajo, y logras sacudirte finalmente de una relación que no te convenía. Si estás soltero o soltera puedes experimentar algunas nostalgias y recuerdos. No dejes que esos sentimientos te entristezcan. Reúnete con amigos y planea actividades divertidas. Si tienes un amor en tu vida, disfrútalo. Trata por todos los medios de no juzgar o restringir a los demás de una manera muy fuerte porque podrían volverse contra ti.



publicidad

Amor

Tal vez te parezca que está sucediendo algo extraño en tu vida amorosa y esto podría llevarte al error fijándote en apariencias y emitiendo juicios que podrían comprometerte. Es hora de separar muy bien la realidad de la fantasía.

Salud

Cualquier cosa que escuches tiene repercusiones inmediatas en tu vida. Si te llega una persona contándote sus dolencias y padecimientos trata de no prestar mucha atención. No te conviene porque ese tipo de gentes absorben tu energía positiva.

Trabajo

Cuando salgas de tu centro de trabajo ve a alguna librería y procura conseguir materiales que eleven tus conocimientos técnicos o busca información en la red de información Internet para superarte en tu empleo. Este esfuerzo dará frutos.

Dinero y fortuna

El dinero que ahora tienes ahorrado debes mantenerlo donde está y no incurrir en gastos que no te conviene realizar. Antes de efectuar una compra utiliza tu sentido común y evita actuar de manera impulsiva. Así no te enredarás con tus créditos.

Energía para iniciar esos trabajos que tenía en mente