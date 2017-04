Capricornio – Miércoles 26 de abril 2017: Presta atención a tus corazonadas

Lo que más irrita a un Cáncer.

Maternal e intuitivo por naturaleza, protector de todos y dedicado por completo a sus amigos, el hogar y la familia, desinteresado y cariñoso, cuando te topas con alguien que no considera importante esos valores, una persona egoísta que solo piensa en si mismo, incapaz de hacer algo de forma desinteresada y que no valora la amistad en toda su extensión, no solamente te descompensa e irrita sino que le apartas de tu lado. Foto: Thinkstock | Univision.com

