Capricornio – Miércoles 24 de mayo 2017: Un sentimiento que no puedes explicar

Este miércoles estás en un tono fresco y nuevo, dispuesto a revolucionar tanto tu intimidad como tu vida familiar y social. Una noticia, experiencia o situación inesperada te hará reconsiderar muchas cosas y una de ellas romperá la monotonía que pudo existir en días pasados en tu vida, Capricornio. Si alguien te hizo algo que pueda haberte causado daño, este es tu día de olvidar y perdonar pues la esencia y la clave para la libertad es dejar atrás los rencores y no traer al presente nada negativo del pasado. Las personas superiores saben alzarse, no están recordando lo que sucedió, van hacia adelante, no hacia atrás.



Amor

Este miércoles la Luna está en Tauro en vísperas del primer novilunio de mayo que marca el inicio del mes sinódico. Los planetas Júpiter, Saturno, que es tu regente, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Anímate, capricorniano, y pronuncia esas palabras que esa persona –que tú sabes- está esperando escuchar. Si no das el primer paso te arrepentirías porque entonces lo estarías dejando todo a la casualidad, y eso no va contigo. ¡Obra, actúa, muévete, el amor está ahí!

Salud

Es tu energía positiva, la que te predispondrá de una manera u otra a los resultados que puedas obtener cuando te empeñas hacer algo por tu salud y te entusiasmas en el intento.

Trabajo

Las cosas que te convienen llegan y caen por su propio peso y si ahora no tienes el empleo deseado no te atormentes. Todo sucederá en el momento más adecuado. Ha comenzado una nueva etapa laboral para ti, pero recuerda, con la energía retrógrada de tu regente, y también con Plutón retrógrado en tu signo ciertos asuntos se demoran.

Dinero y fortuna

Todo cambia y las situaciones actuales en tu economía no son las mismas que existían hace algún tiempo. Un negocio que no funcionó en el pasado puede darte buenos resultados ahora, no seas pesimista, elimina de tu diccionario la negatividad pues nada de eso te ayudará a ganar más, insiste.



