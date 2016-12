Capricornio – Miércoles 21 de diciembre: Reacciones que te sorprenden

¡Felicidades, capricorniano, ya estás en tu ciclo de cumpleaños! Prepárate porque ahora surgirán muy buenas oportunidades a tu alrededor. Este miércoles presenta una dicotomía astral ya que tienes la buena energía de tu regente, Saturno, directo, pero existen ciertos aspectos planetarios que tienden a crear algo de inestabilidad emocional en tu vida sentimental. Tiendes a estar algo nostálgico en horas de la noche. Tal vez te sientas en un tono triste o preocupado por situaciones que están sucediendo a tu alrededor, en el trabajo, la familia o tu vida amorosa. Debes erguirte con la fuerza que caracteriza su signo capricorniano, y verás como todo se soluciona.



publicidad

Amor

Hoy miércoles la Luna continúa en tránsito de Virgo a Libra y ya estamos en el ciclo de cumpleaños de tu signo, Capricornio, el signo de tierra que marca el fin del año actual. Los planetas Mercurio y Urano siguen retrógrados. Todo lo que está sucediendo ahora acentúa tu vivacidad y entusiasmo. Tu vida sexual está en un punto alto y te sientes inspirado para amar y ser amado.

Salud

Cuida más tu alimentación pues podrías incurrir en algún tipo de comida fuera de hora lo cual crearía problemas en tu digestión y tu capacidad de dormir de manera adecuada sin interrupciones.

Trabajo

Querrás variar y mejorar tus condiciones laborales lo cual es estupendo. No te estanques, pero sé muy cauto y no cedas a ofertas que luego te perjudiquen. Analízalo todo bien, no te dejes llevar por primeras impresiones.

Dinero y fortuna

Es hora de poner en orden tus asuntos económicos, eliminar los gastos superfluos y actuar de manera efectiva en tus finanzas reales. En este ciclo planetario tus ingresos se multiplicarán considerablemente.