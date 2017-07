Capricornio – Miércoles 12 de julio 2017: Un día espectacular

Sé prudente y no comentes tus planes con nadie. Mantén una actitud reservada y discreta y guarda tus emociones para su momento, capricorniano. Son muchas las cosas buenas que están ahora aguardando por ti. Si te proyectas de forma positiva no tendrás dificultades y lograrás materializar lo que soñabas. Hay muy buenos augurios relacionados con una compra que estás a punto de realizar así que ve preparando las condiciones porque lo mejor está por suceder en estos días.

Amor

Hoy miércoles la Luna continúa aún en el signo de Acuario. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. No todo lo que te sucede se supone deba ocurrir a la velocidad del relámpago y el tiempo es tu mejor aliado cuando quieres hacer algo diferente con tu vida. Espera lo mejor, pero no descuides tu presente por ello.



Salud

Lo pondrás punto final a ese hábito negativo de salud que tantos problemas te está causando en tu vida. Si ya sabes cómo te perjudica debes proponerte seriamente terminar el asunto ahora.

Trabajo

Un miércoles en el que sucederán cambios impactantes. Cada cosa requiere su tiempo y hoy no es el día de las preocupaciones laborales sino del reposo para recargarte energéticamente y enfrentar exitosamente el próximo fin de semana.

Dinero y fortuna

Atento, capricorniano . Si te proponen mucho dinero enseguida y no ves las cosas claras, papeles legales y gente confiable mejor actúa con cautela para no perder lo tuyo. No te dejes deslumbrar por gentes exageradas ni prestes dinero a quienes son morosos.

Te espera un día lleno de imprevistos



