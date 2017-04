Capricornio– Martes 4 de abril 2017: Soluciones que no esperabas

Estás en un tono susceptible y sensible, cualquier palabra que te diga tu pareja, un amigo, un compañero de trabajo o familiar la puedes tomar demasiado en serio y causarte depresión o tristeza. No dejes que terceros controlen tus sentimientos y emociones, vive tu vida siguiendo tus corazonadas, principios e intuiciones y no permitas que nadie te juzgue. Pon a funcionar tu voluntad capricorniana, independiente y fuerte. Cualquier vacilación será transitoria y enseguida te recuperarás. Haz lo que tienes pensado y sabes es bueno para ti y los que amas. Si a alguien no le gusta, ¡ese es su problema, no el tuyo!

Amor

Hoy martes la Luna sigue en Cáncer y los planetas Venus y Júpiter están retrógrados. Estamos en la fase cuarto creciente de la Luna. La duda mata, y en estos momentos debes resolverla. No temas revelar tus sentimientos más profundos a esa persona que te interesa, pero al mismo tiempo hazlo con la auto confianza necesaria para tomar cualquier respuesta de una manera reflexiva, equilibrada y emocionalmente madura.



Salud

El aire puro y el Sol es lo que más necesita tu salud en este martes. Trata de pasar un día en un parque o en algún otro sitio campestre donde recibas las influencias de la naturaleza y puedas disfrutar de paz interior acentuando tu naturaleza con el medio.



Trabajo

Buenos augurios en el área laboral, especialmente en el caso de los capricornianos que están solteros o solteras puesto que ahora se abren nuevos caminos frente a ti. Habrá buenas opciones y oportunidades.

Dinero y fortuna

El azar está bien auspiciado en este ciclo y recibes influencias muy positivas procedentes de negocios de compra y venta en el extranjero y también un toque de suerte que podría darte una sorpresa agradable con dinero inesperado.

Descubre qué energía planetaria deberás aplicar y estar usando para conquistar tus metas.

Aries

Usando la energía de Marte.

Usando la energía de Marte.

Aries, enérgico, impulsivo y activo no se deja abatir y convierte ese revés en un motor para el movimiento. Incorpórate a un gimnasio, una competencia deportiva, una actividad donde puedas descargar positivamente esa energía y transformar la energía del enojo, inclusive la ira o frustración en algo creativo que te hará sonreír y salir adelante.

Tampoco dejes que nadie te encolerice o irrite pues como bien sabes "quien te irrita, te controla" y a ti no te gusta que te estén controlando. Tiempo de correr en un parque si puedes o caminar enérgicamente en un lugar natural.

Tauro

Usando la energía de Venus.

Usando la energía de Venus.

Tu signo taurano, regido por Venus y muy envuelto dentro de la naturaleza se alimenta del campo, la vida al aire libre, el contacto físico con mares, ríos, montañas. ¡Nada de quedarse en casa rumiando la soledad!

Es tiempo de salir e invitar amigos y juntos realizar actividades en común, mini excursiones, salidas que no habías podido hacer en el pasado por estar atado o atado a otras cosas. Verás que respiras un nuevo sentido de libertad que te insertará nuevamente dentro del mundo de la alegría y el entusiasmo.

Géminis

Usando la energía de Mercurio.

Usando la energía de Mercurio.

Tu clave es la palabra así que ¡nada de llantos ni de quejas! ¡A escribir! Traduce esa situación negativa en algo creativo.

Temas interesantes en los medios sociales, actividades donde la conversación sea el centro de atención, debates, reuniones con quienes te ayuden a expresarte y poner a funcionar tu elocuencia y facilidad de palabra, típicamente geminianas.

Cáncer

Usando la energía lunar.

Usando la energía lunar.

La Luna es tu regente, el cuerpo astral que rige emociones y por eso tiendes a sentirte muy mal frente al revés, pero cuando lo interiorizas y lo consideras como "una experiencia, no un fracaso", entonces puedes sentarte en la butaca y mirarlo todo como si fueras un espectador y no un actor.

Tu estupenda intuición te indicará que lo sucedido ha sido lo mejor y lejos de lamentarte lo tomarás como un salto hacia adelante en tu aprendizaje diario de la vida.

Leo

Usando la energía solar.

Usando la energía solar.

Tu regente es el Sol, y ante el revés tu orgullo herido tiende a reaccionar muy mal, pero enseguida te das cuenta que el signo tuyo es regio, eres el rey o la reina del zodíaco y actuarás como tal. ¡Un rey no se deja abatir, ni se pone a la altura de los demás cuando le provocan!

Te erguirás con seguridad, que no es lo mismo que arrogancia o altanería, y te propondrás sobresalir en lo que estás haciendo, tanto en un trabajo nuevo, si perdiste el que tenías, o en una relación en la que cada cual tendrá su lugar.

Virgo

Usando la energía de Mercurio.

Usando la energía de Mercurio.

Como Virgo tiendes a analizar y volver a analizar lo que sucedió. Eso está bien si al hacerlo lo haces con objetividad y no tratas de justificar lo que no tiene justificación, cada cosa ocurrió en su momento, y posiblemente hayan ocurrido errores de apreciación al no conceder el beneficio de la duda.

Lo que pasó, pasó, y es tu momento de dirigir tu atención a un proyecto nuevo, algo que estuvo estancado durante mucho tiempo por causa de una mala relación o decisiones erróneas. Rectificarás y saldrás adelante, la segunda parte no tiene que ser igual a la primera, sino más bien diferente.

Libra

Usando la energía de Venus

Usando la energía de Venus

Tu signo librano regido por el planeta del amor sabrá como reaccionar de forma elegante y justa frente al revés. No estarás culpando a los demás, ni tampoco juzgándote tú severamente sino que podrás todo en tu balanza. No siempre la "culpa" está en un lado, y al reconocerlo podrás amigarte contigo mismo.

¡Cambia el "look"! Tiempo del nuevo peinado, o tinte de cabello, o una ropa diferente, una imagen diferente que te inspire y acentúe el nuevo giro que estás dando a tu vida.

Escorpión

Usando la energía de Marte y Plutón.

Usando la energía de Marte y Plutón.

A tu signo le cuesta trabajo olvidar y muchas veces tiendes a volverte rencoroso o sarcástico en tus observaciones. Sin embargo, la energía combinada de tu corregente Marte y regente, el planetoide Plutón, acentúan tu mundo interior y en esos momentos descubres facetas de tu Ser interno que de otra manera no te habrían sido reveladas.

Transforma el revés en una gran victoria incorporándote a un curso de estudios, un entrenamiento, una colectividad de personas con intereses afines a los tuyos y te maravillarás del cambio.

Sagitario

Usando la energía de Júpiter.

Usando la energía de Júpiter.

Tú eres optimista y entusiasta por naturaleza así que llegó el momento de demostrarlo. Después de los primeros impactos negativos, cuando hayas asimilado que "pasó lo que tenía que pasar" prepárate para asistir a un evento deportivo, escaparte a una playa, parque o lugar natural.

Puedes participar en una excursión, regalarte un fin de semana distinto y crear nuevos intereses que te ayuden a encauzar adecuadamente tu vida. Un viaje no te vendría mal.

Capricornio

Usando la energía de Saturno.

Usando la energía de Saturno.

Saturno es el gran maestro del zodíaco y cuando te ocurre el revés, inicialmente tiendes a lamentarte de tu suerte, pero enseguida reaccionas como capricorniano, poniendo bien plantados los pies sobre la tierra y concentrando tu energía en una dirección constructiva.

Es el tiempo de pensar en una nueva ocupación, un trabajo extra, una inversión inteligente e inclusive regalarte unas minivacaciones que te vendrán muy bien.

Acuario

Usando la energía de Urano.

Usando la energía de Urano.

Tu sentido de comunidad está ahora a flor de piel. ¡Nada de lamentaciones! Ese tiempo que podrías perder quejándote lo vas a invertir en una actividad voluntaria en tu comunidad.

Unas horas semanales en algún hospital, asilo de ancianos, escuela, en fin un sitio donde tu trabajo te haga sentir útil, valorado y recompensado y te des cuenta que tú vales mucho más de lo que esa persona pensó.

Piscis

Usando la energía de Neptuno.

Usando la energía de Neptuno.

En lugar de encerrarte y asumir una actitud de ermitaño, aislado de todo y de todos, sal de casa y visita lugares de interés con buenos amigos, o con quienes conoces y sabes compartes tu afinidad por sitios como museos, centros de arte o pintura, concierto, recitales.

Proponte pasar una velada diferente, donde no haya tiempo para estar recordando situaciones tristes del pasado.