Capricornio – Martes 30 de mayo 2017: Un sentimiento de alegría

Hay un sentimiento de alegría en tu entorno que te ayudará a recuperar lo que pensaste habías perdido. Es hora de pasar revista a tu vida, sacar de la misma lo que te molesta y superar tus puntos débiles, capricorniano. Lograrás éxito en tus planes ya que ahora, además de tu entusiasmo, cuentas con la energía directa de Mercurio y Marte, que están envolviendo tu signo capricorniano con un tono muy positivo y refrescante. Independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, lo que ahora sucede cambiará tu manera de ver la realidad, para tu bien.

Amor

Hoy martes la Luna se está moviendo desde el signo de Leo hasta Virgo. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Vas a sorprenderte con los resultados favorables que recibes en tu relación íntima de pareja gracias a la forma creativa que estás ahora aplicando en tu intimidad. Procede con decisión y no te arrepentirás de nada de lo que ahora hagas o digas.



Salud

No exageres. Cuídate para no contraer resfriados evitables pues podrías colocarte en situaciones donde tu salud peligre. Aléjate de las acciones temerarias, este no es un período para ese tipo de cosas, sino para la prudencia.

Trabajo

Podrías decir algo improcedente si te dejas llevar por una emoción momentánea o un juicio sin valoración. Trata de ser más discreto y no hables más de lo adecuado en tu empleo particularmente si te han confiado determinados asuntos que debes resolver por tu propia cuenta.

Dinero y fortuna

La compra y venta de una propiedad culmina exitosamente y obtienes más ventajas de las esperadas. ¿Ves como las cosas no eran tan graves como pensabas? Recuerda que tu signo, Capricornio, suele ser un imán para el dinero.



