Capricornio - Martes 28 de marzo 2017: Una promesa que se cumplirá

Es martes puede definirse como un día de sorpresas, encuentros felices y situaciones inesperadas. Sin embargo, podrías estar muy sugestionable y prestar atención a comentarios o críticas que lejos de beneficiarte, te causarían pesar si las escuchas. Hay personas que solamente ven el lado feo de las cosas y se te acercan con sus quejas y lamentaciones. Recuerda que cada cual debe vivir su propia experiencia y si te envuelves demasiado en las vidas ajenas no podrás vivir la tuya. Ayuda a todos, pero no olvides ayudarte tú primero, eso no es egoísmo, al contrario, es amor extendido pues mientras mejor tú estés mejor estarán quienes amas y te rodean.



Amor

La Luna está en Aries y hoy ocurre el novilunio, o sea, la fase de la Luna nueva, la de los inicios. Los planetas Venus y Júpiter siguen retrógrados. Estás a las puertas de un renacer amoroso. Si tienes pareja, no te preocupes, todo está bien auspiciado, no hay rupturas ni problemas serios. A medida que se aproxime el mes de abril y el inicio de tu regente, Saturno, retrógrado, el día 6 notarás cómo ocurren situaciones sorprendentes.

Salud

Aunque te sientas defraudado por algo, persiste. La paciencia será tu mejor aliado a la hora de empezar un tratamiento de salud que requiere voluntad y tesón. Podrás superar tus malestares, pero no será fácil. Deberás insistir y no desalentarte por nada adverso que ocurra.

Trabajo

Sigue tus corazonadas y si tienes planeado cambiar de empleo o iniciar algún trabajo por cuenta propia este es un día adecuado para organizarte en ese sentido, poner tus papeles en su sitio y pensar una estrategia apropiada para mejorar tus condiciones laborales.

Dinero y fortuna

No te inquietes, el dinero llegará en su momento, capricorniano. Tú no has nacido para ser pobre, y aunque ahora no cuentes con los recursos necesarios eso no significa que será así siempre. Tu disposición laboral te garantizará el éxito económico en este período astral.

Averigua cuál es el perro ideal para ti, según tu signo



El perro ideal según tu signo Cuando una persona comparte sus días con algún animal, este pasa a formar parte de la familia. Ambos se llegan a encariñar de una forma sorprendente y en cierta forma complementan sus vidas.

Más de uno, hemos sentido una espacie de conexión con nuestras mascotas. Los consideramos nuestros amigos, confidentes y creamos un tipo de lenguaje que únicamente es comprendido entre nosotros. Es decir, se pierde la necesidad de hablar el mismo idioma para poder comprender lo que tu perro quiere y viceversa.

Y aunque en muchas ocasiones nuestras mascotas no comparten la misma personalidad que nosotros, no es obstáculo para crear un lazo que no se romperá nunca, pero es divertido saber que raza coincide con tu personalidad.

Así que, ¿Estás listo para conocer la raza de tu perro ideal?

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir ARIES: Pastor Alemán

Líderes natos, son capaces de guiar a los suyos en el camino y no dejarlos solos hasta estar en un lugar seguro. Su buen olfato les ayuda a rastrear lo que se les pida, es por eso que un tiempo fueron utilizados en las guerras como rastreadores de pistas, el perro perfecto para un ariano.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir TAURO: San Bernardo

Las personas regidas bajo este signo, suelen ser muy trabajadoras y un tanto perezosas para realizar actividades de otro tipo, disfrutan la soledad por ser el único espacio en el que pueden descansar totalmente.

Es por eso que un San Bernardo es el perro ideal para los taurinos, la amabilidad y estabilidad que tiene esta raza, puede brindarles la tranquilidad que los taurinos necesitan.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir GÉMINIS: Labrador

Las personas divertidas necesitan un compañero divertido. Con este perro les aseguro que ya no volverán a sentirse aburridos al llegar a casa, es una raza muy adaptable, y es ideal para las familias en las que hay niños inquietos.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir CÁNCER: Chihuahua

El instinto tradicionalista de estas personas los orilla a buscar una mascota por el simple hecho de cuidar a alguien. Es por eso que suelen tratar a sus mascotas como si fueran niños. Esta raza les dará todo lo que necesitan, suelen ser muy fieles y cariñosos. Pero cuando un extraño se acerca a su núcleo familiar, no podrás callar sus ladridos.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en LEO: Rottweiler

La gente suele asociar estos perros con la agresividad, pero hay que recordar que los perros son a como los forman sus dueños. Pueden llegar a ser los más tranquilos y cariñosos si se les adiestra bien. Es por eso que para los leonilos es la mejor opción.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir VIRGO: Beagle

Nuestros amigos virgo suelen ser muy tranquilos pero perceptivos, justo así como esta raza pequeña. Aparte, son amantes de las mascotas, pero comúnmente suelen adoptar razas demasiado juguetonas. Los Beagle son unos perros listos, tranquilos y muy cariñosos. Son conocidos por su limpieza y tienen a ser muy observadores. La pareja perfecta ¿verdad?

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir LIBRA: Setter Inglés

Los libra son personas elegantes, optimistas y cooperadoras. Pueden escuchar durante horas los problemas de las personas sin pedir nada a cambio. Esta raza es una de las más elegantes y tranquilas del mundo. Son fieles y cariñosos, justo como el nacido bajo este signo.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ESCORPIÓN: Husky Siberiano

Suelen ser personas con un carácter fuerte, su actitud intimida a los demás y tiene una presencia imponente. Justo como esta raza que con sólo ver su mirada es capaz de producir miedo a quien esté a su alrededor. Pero en realidad, son perros muy amigables y cariñosos.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir SAGITARIO: Galgo Árabe

Los sagitarianos son divertidos, amigables, independientes y apasionados por viajar. Es por eso que necesitan un compañero con quien compartir cada una de sus aventuras. Y esta raza de pelo pequeño comparte todas estas características ¿Hay un mejor complemento?

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir CAPRICORNIO: Boxer

Las personas regidas bajo este signo son maduras, inteligentes y estables. Los bóxer son perros fuertes que viven en plena tranquilidad hasta que algo los obliga a actuar para defenderse. No hay otro compañero ideal para los capricornianos, ni un mejor entrenador para un Boxer.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ACUARIO: Poodle

Nuestros amigos extravagantes necesitan una mascota que cumpla con sus necesidades, y es que son expertos en buscar los accesorios más excéntricos para vestir a sus mascotas. Los Poodle son perros elegantes y tienen un porte digno de presumir.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir PISCIS: Pug

Son de los signos más sensibles y cariñosos del zodiaco, es por eso que los pug serían los compañeros ideales para los piscianos.

Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir