Capricornio Martes 27 de junio: Evita las acciones imprudentes

Guarda un poco de dinero para lo que deberás asumir el próximo mes de julio porque en estos momentos estás en un tono derrochador y podrías incurrir en gastos inesperados de última hora, y si no tienes reservas, te verías muy apretado. Hay aspectos de tu regente, Saturno, retrógrado, que te avisan y ponen en guardia para no errar. Cuídate mucho de las personas negativas que van a estar pendientes de ti si acaso tienes alguna relación que no es del todo la mejor. No te impacientes, lo que más necesitas es tu calma e inteligencia para no lanzarte a nada de forma imprudente o temeraria. Felizmente tu intuición y experiencia capricornianas te ayudarán notablemente.



publicidad

Amor

Hoy martes la Luna está en Leo moviéndose hacia el signo de Virgo. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Lo que pensabas se iba a convertir en un problema se transforma en algo feliz y los resultados son más que alentadores puesto que descubres que el amor no era algo vedado para ti sino una realidad que estaba al alcance de tus manos.

Salud

Crea condiciones en tu casa para que puedas disponer de al menos una media hora de conversación contigo mismo donde puedas descansar, practicar algún tipo de yoga o de meditación o simplemente estar en silencio y relajarte más.

Trabajo

No te dejes abatir por pensamientos grises o negativos asociados con la pérdida de tu empleo ya que afortunadamente ahora te está envolviendo una buena onda planetaria que te ayudará a salir airosamente de todos tus problemas laborales. Pon a funcionar tu experiencia capricorniana tan singular.

Dinero y fortuna

Las personas que están asociadas contigo económicamente te estarán empujando y apremiando para obligarte a tomar ciertas decisiones financieras las cuales no son las mejores. No te dejes influir, dedica más tiempo a estudiar tus opciones con tranquilidad y la mente calmada y serena.



Ritual para abrir los caminos al éxito





Llega la lluvia de estrellas, ¡grandes oportunidades para cada signo!