Capricornio – Martes 23 de mayo 2017: Luna en tu elemento, se consolidan tus asuntos

Está ocurriendo el tránsito lunar a tu elemento, tierra, y todo en tu entorno se envuelve con un tono de admiración y sorpresa. La cualidad más importante de este movimiento cósmico está dada por el fortalecimiento de la intuición y tu capacidad para tomar decisiones importantes. No te amilanes ante nada ni te dejes llevar por temores infundados. Si actúas con decisión y coraje no tendrás nada que temer y lograrás sacar adelante tus proyectos y planes. Estás en una fase de creatividad donde todo lo que anhelas puede convertirse en realidad, inclusive esa noche de amor que parecía muy lejana.

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Tauro. Los planetas Júpiter y Saturno así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, todos los demás están directos. Si estás separado, divorciado o alejado del padre de tus hijos trata por todos los medios de mantener abierta las líneas de comunicación y dejar atrás los problemas personales. Si tu ex, no puede ser tu amigo, que no sea tu enemigo potencial.



Salud

No vayas a inquietarte por una alteración menor en tu pulso o el ritmo cardíaco pues muchas veces estos trastornos tienen su origen en las emociones, pero si persisten o tienes antecedentes de problemas coronarios consulta a tu médico.

Trabajo

Estarás muy ocupado en una nueva posición que deberás asumir para hacerle frente a los cambios en tu empresa. No te desanimes si inicialmente cometes algunos errores porque al empezar algo nuevo esto no es un problema serio.

Dinero y fortuna

El azar está mostrándote su lado positivo y existen posibilidades de un resultado favorable en una lotería o juego de casino. No obstante, no te entusiasmes demasiado y si empiezas a ganar, retírate a tiempo para no perder lo ganado.



