Capricornio – Martes 18 de julio 2017: Estás muy susceptible en tu vida amorosa

Estás algo susceptible en el amor y debes actuar con prudencia para no exagerar con celos ni importunar a tu pareja con preguntas embarazosas. En cuestiones de negocios debes ser práctico, no unas tus sentimientos personales con el dinero porque eso no es inteligente. Tal vez tú tengas la razón, pero en estos momentos hay circunstancias que podrían obstaculizar tus proyectos. Lo más sensato es no tomar decisiones poco razonadas y seguirles la corriente a esas personas que tratan de tener la razón a toda costa. Escúchalas, pero después, haz tú lo que mejor creas oportuno. Tú tienes esa inteligencia natural que te ayuda a salir bien de todas las situaciones complicadas y embarazosas.



Amor

La Luna sigue en tránsito por el signo de Tauro. Tanto los planetas Neptuno, como Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. No marchites tu relación actual con una actitud hosca y alejada, peleona y con aires de mando y posesión. Si no escuchas razones ni tratas de llegar a acuerdos con tu pareja estarías poniendo un punto final a una bonita relación amorosa o debilitando la que se está formando ahora.

Salud

¡Tiempo bucal, capricorniano! Revisa tu dentadura pues muchos problemas de salud se asocian a las caries dentarias o a una masticación defectuosa. Una visita al dentista puede eliminar ciertas condiciones negativas que te han afectado. Recuerda que tu signo rige esa parte del cuerpo –los huesos, y dientes.

Trabajo

¡Felicidades! Te llegan noticias de un trabajo que has solicitado en días pasados y del cual aún no habías obtenido respuesta. Estás en un período de crecimiento en todos los sentidos, pero tu organización y disciplina serán las claves para el éxito final.

Dinero y fortuna

A medida que se vaya acercando el próximo mes de agosto iniciarás un ciclo de posibilidades en tu vida económica, pero no te será fácil andar por ese camino si no equilibras armónicamente tu creatividad con tu experiencia. No le des tu dinero a la primera persona que surja proponiéndote negocios.



