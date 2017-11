Capricornio – Martes 14 de noviembre 2017: Evita los excesos y tensiones...

Aries

Ciclo de la infidelidad: Cuando tu regente, el planeta Marte, está retrógrado

Cuando leas en tu horóscopo diario que Marte está retrógrado ya sabes que tu voluntad está tambaleante y tiendes a ser más propenso a dejarte arrastrar a alguna aventura si tu relación no está consolidada. Durante ese ciclo, por tanto, y para evitarte problemas no te envuelvas en situaciones que puedan causar celos, malentendidos o discusiones puesto que al estar en el ciclo de la infidelidad los resultados no serían los mejores. Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir