Capricornio – Lunes 8 de mayo 2017: Situaciones alegres

Sin duda alguna lo que ahora tienes frente a ti es una oportunidad excepcional de sacar adelante tus asuntos económicos y laborales, pero ¡cuidado! Hay ciertas personas a tu alrededor algo irresponsables, o tal vez mal intencionadas, que podrían obstaculizar tus planes colocándote en situaciones embarazosas de las cuales saldrás bien si pones a funcionar tu ingenio e intuición. En el plano sentimental podrías estar algo nostálgico, pero al mismo tiempo más seguro de tus potencialidades y del amor de quien está a tu lado.

Amor

Este lunes la Luna está en tránsito por el signo de Libra moviéndose a Escorpión. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Cuida lo que tienes y mantén viva la chispa pasional en tu mundo interior porque la rutina y el tedio rompen la ilusión. Esta noche haz algo que asombre a tu pareja, si la tienes, y si estás solo, decídete a explorar alguna aventura romántica que pueda convertirse en algo más serio.



Salud

Aplica tus experiencias pasadas y no las tomes como algo negativo sino más bien como una lección positiva para no incurrir en los mismos errores en el momento presente. Si aún no has terminado un mal hábito, es tiempo de tomar acción.

Trabajo

Organízate bien si trabajas en tu casa porque este día tendrás muchas interrupciones y si no tomas medidas desde temprano levantándote un poco antes de lo acostumbrado terminarías con un día agotador y poco eficiente. Felizmente tú sabes cómo canalizar adecuadamente tu energía.

Dinero y fortuna

No te precipites y compres todo lo que veas si acabaste de recibir una tarjeta de crédito porque ese impulso podría llevarte a llenar tu casa de objetos inservibles. No la saques aún a las tiendas, y anímate a usar la Internet para tus compras pues así tienes más opciones.

Aplica y descubre el poder de las pirámides