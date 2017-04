Capricornio - Lunes 24 de abril 2017: El amor toca a tus puertas ¡atiéndelo!

Con el efluvio de la Luna se están abriendo puertas que durante mucho tiempo estuvieron cerradas para ti, capricorniano. Tendrás muchas sorpresas en estos días siguientes, sobre todo dentro del amor pues vas a escuchar confesiones que no imaginabas, pero también prepárate para algunas pequeñas decepciones, como pueden serlo incumplimiento de promesas o citas a las cuales esa persona no acude. Poco a poco vas recuperando terreno que pensaste habías perdido. El dinero que esperabas llegará en su momento, no te desalientes, cada cosa caerá por su propio peso.

Amor

Hoy lunes la Luna está en Aries y los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Se acentúan tus sentimientos más profundos y en menos tiempo del que piensas tendrás en tus manos soluciones que hasta ahora no habías considerado.



publicidad

Salud

Mantén tus manos libres de suciedades y polvo en todo momento ya que ahora estás muy receptivo y sin proponértelo podrías cometer algún descuido que luego te cause problemas de salud. Cuídate.

Trabajo

Atención, a partir de este lunes tendrás a tu disposición diferentes opciones que te permitirán escoger y decidir la mejor. Este es un ciclo muy prometedor en el aspecto laboral. Lograrás un salto cualitativo capricorniano.

Dinero y fortuna

Todo se está superando y se irá solucionando paulatinamente. Espera algo muy positivo en tu ámbito socio-económico. Las cuestiones de dinero que te habían inquietado comienzan a verse desde otro ángulo.