Capricornio – Lunes 19 de junio 2017: Aparece gente interesante en tu vida

Si no trabajas en la calle y tus tareas las desarrollas en tu hogar, ya sea para una empresa, o como ama de casa o empleado de servicio doméstico este día recibes estímulos de quienes te rodean y al terminar tu jornada estarás muy satisfecho. El tránsito de la Luna por el elemento tierra, que es el tuyo, acerca a ti la prosperidad. Hay dinero en la radio, televisión o medios de comunicación. Existe una onda favorable a tu alrededor que está atrayendo la abundancia a tu vida sobre todo si tienes que ver con esas actividades.

Amor

La Luna está en Aries desplazándose hacia Tauro. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tienes muy agudizado tu sentido común y tu intuición y con esta combinación formidable contrarrestarás la emotividad y podrás decir lo que debes. Así no comprometerás una relación que se está conformando en estos momentos.



Salud

Serénate y no te compliques la vida con cuestiones que no puedes resolver porque al final terminarías enfermándote y causándote tú mismo problemas de salud que ahora no tienes.

Trabajo

Estás en un buen momento para sacar adelante tus problemas de trabajo sin más dificultades. Una situación laboral que en otra ocasión te habría tomado por sorpresa hoy la logras superar de manera positiva.

Dinero y fortuna

Las noticias recibidas recientemente sobre un proyecto económico te servirán a la hora de adquirir los fondos necesarios para impulsar un negocio. Una persona amiga, que ahora está lejos de ti, te ayudará en este empeño de dinero.