Capricornio - Lunes 17 de julio 2017: El amor te envuelve

Se combinan factores importantes en tu mundo interior que te ayudarán a definir tus sentimientos pues este ciclo, si estás soltero o soltera, se presentarán opciones y deberás ser muy cuidadoso para no entregar tu corazón a la persona menos indicada. Por otra parte, si estás esperando la solución o aprobación de algún documento o papel legal hay buenas noticias porque durante este próximo fin de semana giran los astros favorablemente hacia ti. Se neutraliza la acción de Saturno retrógrado, las influencias cósmicas son intensas.

Amor

La Luna entra en el signo de Tauro y los planetas Neptuno y Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. Aunque sientas que tu pareja no es del todo sincera contigo no ahondes ni investigues demasiado como si fueras un detective privado buscando faltas ajenas. Si la cuestión no es grave, mira hacia otro lado, y disfruta la vida.



Salud

Tu sistema nervioso está recibiendo una buena dosis de energía cósmica y comienzas a salir de estados depresivos o ansiosos. Es tu momento para evaluar las causas que pueden haberte causado tus problemas anteriores de salud.

Trabajo

El tono general es de productividad y trabajo pero quizás estés algo relajado y distante pensando más en la diversión que en el deber. Si esto ocurre pon enseguida los pies sobre la tierra y cuida tu empleo. El placer vendrá después.

Dinero y fortuna

Un cheque en el correo, o una llamada telefónica avisándote de un pago atrasado dibujarán una sonrisa en tu rostro. Como no contabas con ese dinero extra, regálate algo personal y disfrútalo. Empléalo en ti, haz algo que te guste.