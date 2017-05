Capricornio – Lunes 15 de mayo 2017: Un toque feliz en tu intimidad

Tu pareja romántica no cesa de asombrarte y si no tienes pareja estarás tranquilo pues sabes que las situaciones no se fuerzan, sobre todo ahora que tienes a tu regente, Saturno, retrógrado. Hay nuevos horizontes frente a ti que te permitirán disfrutar más tu vida íntima, sin complejos, traumas ni reservas de ningún tipo personal. La energía cósmica que procede de las combinaciones planetarias entre Venus y Júpiter incide de manera fuerte y constante en tu vida este lunes causando algunas contradicciones entre lo que puedes hacer y lo que deseas hacer, o sea, entre tus realidades y deseos. Cuando resuelvas ese conflicto todo te irá mejor.



Amor

Hoy lunes la Luna continúa por Capricornio, pero moviéndose al signo de Acuario. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Si piensas en alguien ausente que hace tiempo no ves existen las posibilidades que esa persona también esté pensando en ti. De hecho envíale un mensaje, un pensamiento, una comunicación que le indique como tú tampoco le has olvidado.

Salud

Cuando ocurre un revés las personas inteligentes lo encauzan a su favor. No te desalientes si estás aumentando de peso, en su lugar, llénate de entusiasmo, proponte seguir un régimen adecuado y ya verás lo que consigues.

Trabajo

Si te sorprende algo nuevo en tu empresa, no te impresiones pues este es un ciclo de renovación y surgimiento de otras tecnologías. Contarás con el apoyo de quienes están más familiarizados con las nuevas tecnologías y te ayudarán a ponerte al día en todo lo que está sucediendo en estos momentos en el sector laboral.

Dinero y fortuna

Hay inspiraciones que muchas veces son acertadas, aunque no sepamos el por qué. Estás en medio de un proceso de revitalización de tus finanzas e inclusive hasta puedes recibir un toque de suerte en el azar, los juegos, la lotería o un regalo totalmente inesperado, capricorniano.