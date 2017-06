Capricornio – Lunes 12 de junio 2017: Reevaluarás tu actuación con esa persona

Lograrás muchos éxitos en algo que hasta estos momentos te hacía dudar, vacilar, y pensar que no podrías sacar adelante tus asuntos. Es importante que no te dejes guiar únicamente por las apariencias sino que acoples las mismas con tu sentido común y tu experiencia previa en situaciones similares. Una cuestión de dinero con un socio podría complicarse y tendrás que actuar con determinación, poner los puntos sobre las íes. Termina lo que no conviene, pero prudentemente porque tu precipitación podría causar complicaciones, capricorniano.

Amor

La Luna está terminando su tránsito por tu signo Capricornio desplazándose hacia Acuario al comenzar esta semana. Los planetas Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Es un tiempo favorable para retomar las riendas de una relación medio fría y poner a funcionar tus dones de iniciativa y pasión a la hora del amor. Esa persona que te busca insistirá hasta que tú hayas entendido bien lo que tu corazón te indica.



Salud

Estás en un proceso regenerativo formidable y te sientes pleno, saludable y radiante, dispuesto a acometer cualquier plan de salud con mucha energía y dinamismo. Si piensas someterte a una cirugía plástica o una operación importante es buen momento para intentarlo.

Trabajo

¿Problemas en tu trabajo? Exige lo justo, lo que te mereces, pero antes de ir a reclamar nada cerciórate de tener de tu parte todas las pruebas, documentos, papeles y argumentos indispensables para lograr ganar tu caso y no perder tiempo, dinero ni energías en litigios laborales.

Dinero y fortuna

Hay dinero en el correo, rifas, sorteos y loterías. También existen posibilidades de recibir un regalo costoso o un pago atrasado pues tu vida económica en este ciclo está obteniendo buenas energías planetarias y vibraciones cósmicas positivas. La suerte te sonríe así que aprovecha esta buena racha.