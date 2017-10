Capricornio – Jueves 26 de octubre 2017: Los problemas se arreglarán con un beso

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por tu signo Capricornio en vísperas de la fase cuarto creciente. Este jueves te envuelve un aura de conciliación, afecto y ternura. Si estás solo, o sola, no te inquietes. En estos momentos es lo mejor para ti. Ya llegará lo que estás esperando. Ahórrate esos impulsos que podrían comprometer tu relación actual y no des rienda suelta a tus palabras sin medir previamente la consecuencia de tus acciones. No hieras a quien tanto te ama con sospechas infundadas. Si estás en medio de una gestión de trabajo, los resultados más prometedores lo verás en pocos días, pero debes empezar desde ahora a preparar las condiciones.



Amor

La Luna continúa en Capricornio y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Un beso, una caricia, un toque de amor y compasión es todo lo que necesitas para volver a poner en funcionamiento una relación amorosa que estaba algo debilitada y comenzaba a enfriarse en tu vida de una manera muy peligrosa.

Salud

Si te has sentido indispuesto recientemente, con falta de energía y problemas en tu sistema digestivo no te alarmas ni salgas corriendo al médico. Primero observa lo que has estado comiendo recientemente porque posiblemente allí esté la clave.

Trabajo

No olvides que tu actitud es determinante y según reacciones a lo imprevisto así será el resultado obtenido. Si estás buscando empleo y aún no lo has conseguido no vayas a desalentarte porque precisamente en el último intento del día está el éxito.

Dinero y fortuna

Si cuentas con un pequeño fondo de reserva y piensas ponerlo a producir es preferible esperar un poco hasta que tengas asegurada otras cuestiones de tu vida económica y hayas podido pagar algunas deudas. No te compliques innecesariamente.

