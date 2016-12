Capricornio – Jueves 22 de diciembre: Actúa con decisión en este tu ciclo de cumpleaños

Ahora que ya ha comenzado a regir tu ciclo de cumpleaños capricorniano no te apresures puesto que con Mercurio retrógrado podrías cometer errores. Debes actuar con decisión y aceptar a las gentes como son y no como quisieras que fueran. Ciertamente hay interrogantes que aún no encuentran explicaciones, pero si te relajas y exploras tranquilamente la forma en que conduces tu relación encontrarás las respuestas. Si estás soltero, o soltera, tendrás la oportunidad de reavivar ese sentido íntimo que parecía alejado o distante. La ocasión se presenta, y en tus manos está aprovecharla para convertirla en algo inolvidable, recuerda que la dicha, cuando llega, hay que disfrutarla.



publicidad

Amor

La Luna sigue transitando por el signo de Libra moviéndose a Escorpión. Los planetas Mercurio y Urano continúan retrógrados. Este movimiento astral te ayudará a tomar una posición que en otros momentos te habría sido más difícil asumir frente a quienes están tratando de manipular tu vida íntima.

Salud

Todo lo que hagas ahora para mejorar tu salud te beneficiará. La buena influencia de la Luna de este jueves te auxiliará a la hora de empezar tratamientos fuertes si tienes que someterte a algún tipo de terapia intensa en un hospital o clínica, capricorniano.

Trabajo

Tu signo está bien auspiciado y recibes influencias positivas que te ayudan a salir bien de situaciones embarazosas. Este es un día de mucha satisfacción personal pues logras prácticamente todo lo que deseas en tu vida laboral y te sientes satisfecho con los resultados de tus esfuerzos.

Dinero y fortuna

Con la buena percepción que ahora te envuelve te ayudará a firmar sin problemas los contratos que te lleguen pues te darás cuenta de las trampas, si las hubiere, y salvaguardarás tu dinero y negocio. La influencia lunar te inspira y es alentadora.