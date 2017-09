Capricornio – Jueves 21 de septiembre 2017: Un encuentro inesperado cambiará tu vida

Podrías estar demasiado rígido en una situación de aclaración de dudas con tu pareja y esta actitud causaría desasosiego y separaciones. Si eres mujer, y padeces de trastornos ováricos o menstruales, ten un poco de paciencia. No te extralimites queriendo hacer más de lo que puedes. Es indispensable seguir un ritmo constante, pero no exagerado. Antes de dar por terminado un negocio poco exitoso discute sinceramente con tus socios y compañeros en esa aventura económica y no tomes decisiones unilateralmente pues podrías comprometer tus asuntos financieros futuros. Confía en tu intuición pisciana y no te arrepentirás. Foto: Shutterstock | Univision

