Capricornio – Jueves 19 de octubre 2017: Explora esa aventura romántica

Noticiero astrológico: Hoy ocurre el novilunio de octubre, la Luna nueva en Libra. Durante este ciclo astral alguien que una vez fue importante en tu vida puede causarte conmociones emocionales. Si estás soltero, o soltera, explora la aventura, pero no te envuelvas sentimentalmente en lo que no estás seguro. Un amigo que está empezando un negocio por su cuenta te invita a trabajar con él y sería buena idea aceptarlo, pero antes de hacerlo organiza tu economía y tus horarios para no dejar nada a medias. En la medida que proyectes tu energía de forma positiva cosecharás buenos frutos, aparta el pesimismo de tu vida, no lo dejes anidar en tu corazón.



publicidad

Amor

Hoy jueves la Luna sigue en tránsito por el signo de Libra y se pone en oposición con el Sol en el primer novilunio de octubre. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados, los demás están directos. El ciclo de los inicios que comienza hoy te proyectará de forma impetuosa hacia una nueva relación, y si estás soltero o soltera esta será tu oportunidad para iniciar algo diferente en tu paisaje sentimental.

Salud

No descuides tus ejercicios ni tu alimentación. Combina de manera inteligente tus impulsos y energías y concéntralos en una actividad que te divierta y al mismo tiempo beneficie tu salud.

Trabajo

Para sacar adelante un trabajo difícil se necesita cooperación, y afortunadamente contarás con ella y tu personalidad disciplinada y seria será el factor que contribuirá al éxito en cualquier tarea en la que te desempeñes.

Dinero y fortuna

Es hora de explorar diferentes alternativas para incrementar tus ingresos, sobre todo en los juegos lícitos porque podrías ganar un dinero de manera inesperada y súbita siguiendo una inspiración.

El Sol se opone a Urano y pueden llegar imprevistos