Capricornio – Jueves 18 de mayo 2017: No enmudezcas y di lo que sientes ahora

Ese deseo de escapismo que te está dando la Luna en su tránsito actual podría conducirte a tomar una mala decisión, como irte de casa y lanzarte a una aventura alocada que no vale la pena considerar. No te arriesgues inútilmente pues podrías quedarte solo, o sola. Supera y saca a flote esos temores porque no te ayudan a crecer sino te inhiben. Frente a esa persona que te impresiona no te quedes callado, dile lo que estás pensando. Tú, como capricorniano, sabes poner muy bien los pies sobre la tierra.

Amor

La Luna continúa en tránsito por el signo de Acuario moviéndose al signo de Piscis. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tus exigencias y demandas pueden causar problemas pues antes de sospechar algo negativo debes analizar bien la manera en que estás conduciendo tu relación.



Salud

Las cuestiones de salud que están asociadas a problemas digestivos mejorarán mucho a medida que consigas balancear tu alimentación de forma adecuada y no comer de forma descuidada. Tu sistema digestivo requiere hoy mayor atención.

Trabajo

Los asuntos laborales relacionados con el espectáculo y medios de comunicación en general están favorecidos, así como las soluciones de tipo legal. No obstante, no te apresures a firmar un contrato si antes no te asesoras adecuadamente con gentes conocedoras y profesionales serios.

Dinero y fortuna

Transitas por un buen camino económico. Resolverás satisfactoriamente una deuda atrasada. Las relaciones sociales que estás cultivando en estos momentos serán un factor clave a la hora de trazarte nuevos planes para ganar más dinero y elevar tu status.



