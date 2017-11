Capricornio – Jueves 16 de noviembre 2017: No olvides una fecha importante

Noticiero astrológico: Este jueves la Luna está moviéndose al signo Escorpión. Siguen retrógrados los planetas Urano y Neptuno. Las relaciones comerciales y los asuntos de dinero están girando hacia el sector doméstico este jueves, en que estamos en el medio del efluvio de una espectacular lluvia de estrellas. Empezarás a considerar la posibilidad de un negocio familiar o por cuenta propia basado en tu casa. No es mala idea, pero debes estudiarla mejor. En cuanto al amor, vive tu presente, tu realidad, lo que tienes, y no cargues sobre tus espaldas lo que ya pasó y no tiene remedio. Lo que ahora se presenta frente a ti es lo que cuenta, capricorniano.



Amor

Anota bien en tu agenda las fechas importantes de tu vida en pareja como las de cumpleaños, aniversarios o alguna muy especial porque esos detalles son los que hoy te permitirán reconciliarte con quien pudo haber ocurrido una situación desagradable y disfrutar de una noche inolvidable.

Salud

Si padeces de trastornos respiratorios asociados con la alergia o las intoxicaciones alimenticias deberás tener mucha precaución durante este jueves y alejarte de lugares donde haya humo, así como abstenerte de comprar comidas callejeras.

Trabajo

Tu actitud de trabajador disciplinado podría entrar en conflicto frente a personas muy descuidadas y negligentes en tu empresa las cuales te podrían causar situaciones embarazosas. Este jueves deberás ser prudente y no decir cosas inapropiadas.

Dinero y fortuna

Ve al grano, no andes con rodeos y di directamente lo que te interesa pues de tu actitud directa dependerá que te den una respuesta concreta o no en un asunto de dinero. Desconfía si te siguen dando prórrogas y dicen que esperes más tiempo.

Las energías planetarias de hoy te llenan de cosas positivas