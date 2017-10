Capricornio – Jueves 12 de octubre 2017: Tu perseverancia será recompensada

Noticiero astrológico: La Luna está moviéndose a Leo y el nodo lunar está directo. Este jueves notarás un aumento de tus inspiraciones e intuiciones capricornianas. Tus corazonadas te ayudarán a descubrir el amor en quien menos esperas. Abre tu vida a estas nuevas posibilidades ya que pueden ocurrir cambios trascendentales en tus relaciones y empezar algo diferente. Lo más importante ocurrirá a nivel sentimental ya que alguien importante para ti te va a sorprender con una noticia agradable. Estás en el umbral de los cambios, pero evita las malas interpretaciones.

Amor

Hoy jueves la Luna está moviéndose al signo de Leo y los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Con estas posiciones astrales asociadas a la acción de tu regente, Saturno, directo, te encontrarás frente a una persona que en su momento fue muy importante para ti y pensaste había dejado de serlo, solamente para comprender, que no ha sido así.



Salud

Vigila hoy tu presión arterial y tus niveles de glucosa sanguínea si tienes antecedentes de familiares con problemas de diabetes, hipertensión o trastornos crónicos similares asociados al sistema circulatorio.

Trabajo

Todo marcha bien y no debes inquietarte por esos chismes desestabilizadores en tu empresa. Si te concentras en tu trabajo y no te dejas llevar a ese estado de inseguridad no habrá nada que te afecte.

Dinero y fortuna

Hay quienes tratarán de desalentarte y persuadirte para que no entres en un buen negocio. Sigue adelante en lo que estás haciendo, guíate por tu experiencia y sentido común para administrar tu dinero.

Descubre lo que la luna, en cuarto menguante, tiene para ti