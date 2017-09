Capricornio en octubre: Hay una onda revitalizadora en tu horóscopo

Tal vez estés preocupándote demasiado por algo que no vale la pena. En estos momentos tienes una buena disposición astral a tu favor y lo único que debes hacer es aceptar tu realidad, no culpar a nadie de tus problemas y cambiar tu actitud pues al reconocer errores podrás enmendarlos y sacar adelante tu vida con muchas menos complicaciones. En este mes tu regente, el planeta Saturno, continúa su tránsito directo, por el signo de Sagitario, del elemento fuego. Plutón sigue directo en Capricornio y los principales planetas están directos. Con más optimismo y seguridad en ti mismo lograrás resolver las confusiones sentimentales que ahora tienes y descubrirás que el amor está mucho más cerca de ti que lo que pensabas.



Amor

Octubre es un mes que marcará el inicio de una etapa muy sensible dentro de tu vida sentimental. Lograrás finalmente lo que tanto has estado buscando en estos días pasados y con tu actitud amorosa y dulce limarás asperezas y comenzarás una vida más estable, pero deberás ser más constante en tus cosas y cumplir lo que prometas. Si no vas a realizarlo no te crees esa carga.

Salud

Estás en medio de cambios importantes que de una forma u otra siempre inciden sobre tu salud, sobre todo cuando hay situaciones emocionales por medio. Debes hacer todo lo posible para evitar discutir con personas que te sacan de quicio y no te aporten nada bueno. Recuerda lo que siempre te he dicho que "quien te irrita, te controla".

Trabajo

Te sientes con mucha más confianza en ti mismo en el trabajo que desempeñas. Una nueva situación laboral te colocará en una mejor posición y te ayudará a que salgas bien de un problema legal en tu empleo y elevar tu prestigio en tu empresa. Por otra parte, se augura una promoción, un ascenso, un buen movimiento laboral que te tocará de cerca.

Dinero y fortuna

Las situaciones que durante este mes de octubre se presentarán deberás mirarlas con recelo sobre todo si te piden dinero y no te ofrecen garantías pues podrías estar siendo víctima de estafadores. No firmes ningún papel sin que haya testigos de confianza a tu lado. No te pido que seas desconfiado, pues esa actitud es negativa, sino que seas prudente.