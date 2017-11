Capricornio en noviembre 2017: No hay nada imposible para una voluntad

El mes trae consigo muchos cambios en tu vida laboral, asúmelos a tu manera pausada, Tauro. Continúa tranquilo trabajando como hasta ahora y no te perturbes. Si te has sentido inquieto por un rumor relativo a un despido o algo similar no te dejes impresionar. Tu posición laboral es sólida y no debes darle lugar al desasosiego. Un cambio inesperado en tus planes y proyectos te traen la prosperidad tan anhelada. Es muy probable que a partir de este mes de noviembre estés iniciando un nuevo romance o una aventura pasional enloquecedora. Foto: Shutterstock | Univision

