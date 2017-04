Capricornio – Domingo 9 de abril 2017: ¡Prepárate para sorpresas!

Réstale importancia a una desavenencia sentimental temporal y no permitas que los sentimientos de frustración o tristeza empañen tu día. Pon a funcionar tu sentido práctico capricorniano que te caracteriza, respira hondo, aparta de tu mente las ideas negativas y sigue adelante. Un acontecimiento afortunado en horas de la mañana te colocará en un tono optimista. No dejes que nada ni nadie te lo estropee. Tú sabes muy bien cómo revertir las situaciones a tu favor.

Amor

La Luna entra en el signo de Libra y se inicia el tránsito retrógrado de Mercurio por Tauro. Ahora, además de Mercurio, los planetas Venus, Júpiter y Saturno, que es tu regente, estarán retrógrados. Tu realidad es esta y debes proponerte disfrutarla intensamente sin esperar que sean otros los que te digan si debes o no debes ser feliz, lo que tienes o no tienes que hacer. Cada cual es responsable de sus actos y no tienes por qué estar cargando con las faltas ajenas. Existe una influencia astral que te ayudará a entender mejor donde está el amor verdaderamente.



Salud

Estás algo exagerado, capricorniano. Tal vez tengas algunos trastornos ligeros en la piel y esta circunstancia te está preocupando mucho. Puede ser una pequeña infección local, o algo que no sea necesariamente grave, pero si persiste, sal de dudas con un buen dermatólogo.

Trabajo

Concluirás exitosamente lo que hace días comenzaste y no habías podido terminar debido a las interrupciones. Debes proponerte una meta y no desviarte de la misma hasta que hayas concluido tu trabajo. Así no tendrás más dolores de cabeza al respecto en la semana laboral que se inicia mañana lunes.

Dinero y fortuna

A medida que transcurra el resto del mes en esta nueva quincena de octubre se estarán abriendo puertas con oportunidades creativas en tu vida económica que colocarán en el lugar ideal para resolver airosamente las cuestiones embarazosas asociadas problemas económicos y legales. No te impacientes, hay dinero pronto, aunque ahora te parezca distante.