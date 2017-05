Capricornio – Domingo 28 de mayo 2017: Un toque feliz en tu intimidad

Estás entrando en una etapa de realizaciones sentimentales. En cuanto a ese amor que no termina de llegar a tu vida no te desalientes, ocurrirá en el momento preciso; no olvides que a pesar de todo aún tienes planetas retrógrados en tu horóscopo y ciertas situaciones tienden a tomar más tiempo del que normalmente requieren. No es conveniente tomar decisiones definitivas durante esta etapa, mucho menos amorosas, como rupturas o promesas sentimentales. La buena noticia es que las circunstancias giran a tu favor.

Amor

Este domingo la Luna continúa en Cáncer, pero ya moviéndose hacia Leo. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Escucharás una proposición o confesión que realmente te asombrará. Sigue tus corazonadas, tus intuiciones y premociones, pero ponles un toque de sentido común para no exagerar ni dar pasos en falso.



Salud

Este domingo se impone una pausa. Dale una oportunidad a las facultades regenerativas propias de tu signo en este ciclo planetario y te asombrarás de los resultados.

Trabajo

Tu carisma te gana amistades. Se perfecciona al máximo tu capacidad de trabajo, tu poder intuitivo y tu sentido del orden y disciplina y mañana lunes comprobarás cómo lo que antes tardaba tanto en solucionarse, se resuelve de forma adecuada.

Dinero y fortuna

Las oportunidades se irán tan pronto como aparezcan y si no las atrapas cuando surjan podrías perderlas. Deberás estar muy alerta para poder hacerlas tuyas en el momento que lleguen.