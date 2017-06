Capricornio – Domingo 25 de junio 2017: Te envuelve un tono sensible y compasivo

Con la influencia lunar en tu signo opuesto durante este fin de semana te encuentras envuelto por un tono sensible y compasivo. Te sientes en un modo más razonable que te permite dilucidar muchas cuestiones que hasta ahora parecían difíciles de solucionar. Muchos caminos se abren durante este próximo mes de julio que está ya a las puertas e inclusive cuestiones que estuvieron congeladas o paralizadas en días pasados ahora cobran vida y se mueven con rapidez resolviéndose felizmente. La calidez humana que experimentas te acerca a alguien que ha estado ausente de tu lado por mucho tiempo.

Amor

Este domingo la Luna continúa en tránsito por Cáncer aunque empieza a moverse hacia Leo en el inicio del mes sinódico. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Cuidado con las apariencias y las falsas promesas. Tal vez estás analizando tu vida amorosa de forma demasiado subjetiva y crees cosas que no son. Guíate por tu intuición y corazonadas, pero no te dejes llevar por murmuraciones ni falsas impresiones. Pon a funcionar la parte intuitiva de tu signo.



Salud

Atiende tu cuerpo. No te quedes sentado en la casa y acude a sitios donde puedas caminar, revitalizarte y poner a funcionar tus músculos. La salud se fortalece con el movimiento y la acción, y es lo que necesitas ahora en este ciclo que se está iniciando este domingo.

Trabajo

Habla y di lo que piensas, pero con tacto y prudencia. Si algo no está funcionando bien en tu trabajo y cae dentro de tu marco de responsabilidades no tienes por qué callarte. Expresa tu punto de vista para que no te vayan a convertir en cómplice de una acción comprometedora, pero hazlo con tacto social y prudencia.

Dinero y fortuna

Tranquilo porque el dinero llega. Hay aspectos de tu horóscopo que te colocan en una posición que te ayudará a planear mejor tu dinero. Sin embargo, si esperas unos días más estarás frente a un tránsito planetario auspicioso y más productivo que favorecerá una buena inversión. Se inicia el camino del progreso.

