Capricornio – Domingo 24 septiembre 2017: Te sentirás mejor después que hables

Algo te molesta y has estado callado, ahora es el momento de expresarlo. Más... Por Profesor Zellagro

Noticiero astrológico: Ocurre el tránsito de la Luna desde Escorpión hasta Sagitario. Tus decisiones son acertadas y por eso debes cuidar mucho tus palabras ya que tendrás muchas personas pendientes de lo que digas, como te vistas y te muevas en sociedad, tu presencia en general, imagen pública y aspecto que presentes. Debido a la posición de tu regente Saturno en relación con la Luna podrían surgir malas interpretaciones y disgustos con tu pareja por palabras mal dichas, y peor entendidas. No respondas impulsivamente y no habrá problemas amorosos. Actúa con la prudencia que singulariza tu signo Capricornio.

Amor

Es domingo 24 de septiembre la Luna está moviéndose al elemento fuego, o sea, al signo de Sagitario, mientras que los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Aquello que callaste debe ser revelado, si es necesario, y de no serlo entonces sepultarlo en el olvido y no traerlo más a colación. El amor no debe ser cuestionado.



publicidad

Salud

Cuida tu salud y no hagas cosas que puedan comprometerla, como por ejemplo, salir desabrigado a la intemperie o no alimentarte ni dormir adecuadamente. Aunque seas joven el organismo requiere un ritmo y debes seguirlo cada día. Te sentirás inspirado a realizar algún tipo de actividad física.

Trabajo

Continúa como vas en estos momentos y no te pongas a inventar cambios de empleo ni a solicitar aumentos de sueldo porque podrías comprometer tu relación laboral actual. Espera un poco y verás como todo se resuelve satisfactoriamente.

Dinero y fortuna

Prepárate mentalmente para una invitación social próxima y aprovecha a plenitud los contactos personales en esas reuniones y las ideas que surjan en ellas para mejorar tu nivel económico. Una persona influyente busca tu cooperación y consejo, capricorniano.