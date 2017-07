Capricornio – Domingo 2 de julio 2017: La oportunidad llega, no la dejes escapar

No vaciles y haz hoy lo que tienes pensado, no lo dejes para mañana. Más… Por Profesor Zellagro

Tendrás una oportunidad excepcional para compartir tus puntos de vista y pasar un rato agradable junto a personas maravillosas. Si tienes que ponerte frente a un auditorio para explicar tu trabajo o hablar en público podrás hacer un papel muy bueno. Si algo ya pasó no vale la pena continuar discutiendo. Si has perdido un dinero en estos días no culpes a nadie, ni te culpes a ti mismo. Toma medidas para evitar males mayores y al mismo tiempo utiliza esa energía en rehacer tu economía. Vivirás tus sueños, capricorniano, no habrá obstáculos entre tú y tu felicidad, todo depende de la forma en que encauces tu energía y organices tu vida.



Amor

Hoy domingo la Luna está en Libra desplazándose hacia Escorpión y los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. ¿Pasó algo que te sacó de tu centro emocional? Simplemente proponte enfrentar tu realidad escuchando más las razones de tu pareja y concediéndole siempre el beneficio de la duda no habrá nada por qué preocuparse.

Salud

Felizmente no hay vaticinios negativos en tu horóscopo, pero debido a cierta tendencia a la lasitud y comodidad podrías estar dejando de hacer ejercicios, estar mucho tiempo detrás de la computadora y aumentar kilos o libras de más en estos días. No descuides tu régimen.

Trabajo

Tu actitud responsable te evitará dolores de cabeza y podrás cumplir bien tus obligaciones, con calidad y sin chapucerías. No escatimes tiempo ni recursos a la hora de revisar un trabajo importante que debes entregar en estos próximos días aunque debas realizarlo hoy domingo.

Dinero y fortuna

Estás en espera de algo que puede darte dinero, aunque todavía no se ve claro. No obstante, todo está girando positivamente en ese sentido económico y si no pierdes el entusiasmo y continúas haciendo tu parte tendrás pronto resultados concretos, capricorniano.

