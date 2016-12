Capricornio – Domingo 18 de diciembre: Durante este ciclo termina lo que no funciona

Durante este ciclo termina lo que no funciona. Te envuelve una onda energética positiva que te ayuda a resolver cuestiones del corazón. En el amor debes revisar lo que has hecho o dicho en días pasados porque ahora las cosas están tomando otro matiz y es imperativo que te adaptes a los cambios para que les saques mejor partido, capricorniano. Te sientes movido por deseos que no puedes explicar, pero si haces caso a tus intuiciones y presentimientos y sigues tus corazonadas encontrarás la dicha en el lugar menos esperado. No te dejes confundir, esa persona que piensas te adora.

Amor

La Luna está en el signo de Virgo y el único planeta retrógrado es Urano, en Aries, los demás planetas siguen directos. Tienes de tu parte una gran dosis de intuición, así que ¡aprovéchala, verás como tu relación se intensifica notablemente! Estás muy cerca de la felicidad, no la dejes pasar por la puerta de tu casa sin atraparla.



publicidad

Salud

Hay influencias planetarias que inciden de manera directa en tu vida íntima y al hacerlo repercuten positivamente en tu salud. Es un buen día para los ejercicios de tipo yoga, meditación, masajes y tratamientos que calmen tus inquietudes y ansiedades.

Trabajo

Tu mente está hirviendo con ideas frescas y originales las cuales puestas en marcha te darán dinero y aumentarán tu capacidad laboral. Si tienes algún empleo por tu cuenta y trabajas desde casa hoy es un día formidable para lograr resultados.

Dinero y fortuna

Hay una ganancia prometedora en un negocio que todavía no ha cristalizado, pero que tiene futuro. El arte también te da sorpresas financieras muy prometedoras. Lo más conveniente en estos momentos es asesorarse, buscar información, explorar alternativas en la Internet y luego tomar tus decisiones, Capricornio.